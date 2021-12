Signé Lausanne – Le poète de la mécanique céleste Garagiste de carrière, Pasquale Santoro tient, rue du Calvaire, un magasin d’articles d’astronomie qui raconte sa passion des étoiles. Gregory Wicky

Pasquale Santoro parmi ses télescopes. PATRICK MARTIN

C’est un commerce atypique mais surtout un commerçant hors norme. À la rue du Calvaire, dans le quartier du Vallon, Pasquale Santoro vous accueille parmi les télescopes et les astrographes: vous êtes chez Astromanie, petit royaume dédié à l’observation des étoiles.

Abo Conquête spatiale «La Suisse fait partie des vingt pays les plus actifs dans l’espace» Du tout petit au très très grand Vers l’infini et au-delà Derrière la boutique, un atelier mécanique atteste du parcours étonnant du maître des lieux. Originaire de Carovigno, dans les Pouilles, le mécanicien de formation a tenu ici le garage du Calvaire durant treize ans. Mais sa fascination pour les astres a finalement fait place nette. «Depuis que je suis tout gamin, je regarde les étoiles, raconte le quinquagénaire dans un bel accent italien. Je n’avais pas de quoi me payer un télescope, alors j’essayais juste de compter les plus lumineuses… Regarder les étoiles, ça met les pieds sur terre, ça rend humble.»

Puits de science

L’homme devra attendre la trentaine pour pouvoir s’offrir un premier télescope. Il devient alors un fidèle chez CMC, à Granges-Marnand, le commerce de référence dans la région. «Quand les patrons m’ont proposé de reprendre leur stock, à leur retraite en 2016, je me suis dit: «Pourquoi pas!»

Il faut poser des questions à Pasquale Santoro pour comprendre l’étendue de sa connaissance. Il vous expliquera les nuances entre les appareils d’observation et ceux destinés à la prise de vue (la spécialité du lieu), ou comment les montures des premiers, alt-azimutales, diffèrent de celles des seconds, qui suivent l’axe de rotation de la Terre. Quand on le lance sur la comète Léonard, visible ces nuits dans le ciel, sur la nébuleuse des Dentelles du Cygne, avec ses somptueux nuages de gaz, ou encore sur les meilleurs logiciels pour immortaliser tout ça, l’homme ne s’arrête plus.

«Je ne reçois que sur rendez-vous, car j’aime prendre le temps de bien expliquer. Minimum une demi-heure par client.» Pasquale Santoro, Astromanie

On trouvera ici son bonheur, qu’on soit à la recherche d’un «modeste» Celestron Star Sense Explorer DX (400 fr. tout compris) ou qu’on vise le somptueux RC PRO 250 LT d’Officina Stellare. «Bon, celui-là, je ne le vends pas, je l’aime trop», sourit le patron.

On l’a compris, il ne fait pas ça pour l’argent. «Je ne reçois que sur rendez-vous, car j’aime prendre le temps de bien expliquer. Minimum une demi-heure par client. Les étoiles, c’est vraiment important. Important pour moi, bien sûr, mais important pour vous aussi!»

Gregory Wicky est journaliste à 24 heures depuis 2004. Après avoir été responsable de l'édition des sites web et de celle du magazine du Samedi, il est actuellement chef de la rubrique vaudoise depuis 2018. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.