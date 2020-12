Football – Équipe de Suisse: le poids des erreurs dans les zones décisives Directeur des équipes nationales, Pierluigi Tami a fait le bilan de l’année écoulée ce mardi. Or, la Nati n’a pas remporté le moindre succès sur la pelouse en 2020… Renaud Tschoumy

L’équipe de Suisse n’a remporté qu’une seule victoire en 2020. Par forfait… KEYSTONE

L’année 2020 a, pour tout le monde, été difficile. Et les équipes nationales, comme les clubs, ont subi de plein fouet les contrecoups de la pandémie. Mais en matière de sport, tout le monde a été au même niveau. Et il ressort que l’équipe de Suisse n’a pas remporté le moindre de ses huit matches… si ce n’est la rencontre décisive qu’elle s’est vue attribuer 3-0 forfait et sans jouer contre l’Ukraine (recours ukrainien en cours devant le TAS), ce qui – pour l’instant – lui assure son appartenance à la Ligue A de Ligue des nations.

Au sortir d’une année qu’il qualifie lui-même de «compliquée», le directeur des équipes nationales Pierluigi Tami a dressé un bilan, avant de se projeter sur 2021, qui verra notamment la Suisse affronter l’Italie à trois reprises (deux fois en éliminatoires pour la Coupe du monde 2022 et une fois en phase finale de l’Euro).

«Notre grand objectif, c’était le maintien en Ligue des nations, a commencé par dire le Tessinois. À ce niveau-là, on peut dire que le but est atteint, même si les circonstances ont fait que nous n’avons pas pu assurer notre avenir sur le terrain. Maintenant, il va de soi que nous ne pouvons pas être totalement satisfaits de ces résultats. Mais il y a malgré tout des raisons de croire en l’avenir. D’abord, nous n’avons affronté que de gros adversaires. Ensuite, ces matches nous ont permis de nous rendre compte que nous ne pouvions pas battre ce genre d’équipes si nous ne réalisions pas le match parfait. À ce niveau-là, il y a encore un écart évident entre les top nations européennes et nous.»

«Insuffisants dans les phases décisives»

Comme Vladimir Petkovic, comme tout le monde serait-on tenté d’ajouter, Pierluigi Tami a remarqué que les Suisses avaient commis trop d’erreurs individuelles dans ce que l’on appelle les zones de vérité, à savoir les seize mètres, offensivement comme défensivement.

«Si l’on analyse nos matches, on se rend compte qu’on est solides collectivement, qu’on fait un excellent pressing et qu’on arrive à bien sortir de notre zone, poursuit Tami. L’équipe a un plan de jeu clair et elle sait s’y tenir, ce qui est important. Maintenant, les moments charnières ont lieu dans les seize mètres. Et là, que ce soit offensivement ou défensivement, on a commis trop d’erreurs pour espérer mieux que des matches nuls contre l’Allemagne et l’Espagne – ce qui est par ailleurs positif. On a été clairement insuffisants dans les phases décisives. D’un autre côté, ce constat nous permet d’envisager la suite avec optimisme: on sait où se situent nos points faibles et sur quoi nous devons travailler à l’avenir.»

Pierluigi Tami est conscient des détails que doivent régler les internationaux suisses en match, KEYSTONE

Le problème, c’est qu’en équipe nationale, on n’a guère le temps de peaufiner les détails, à plus forte raison avec le rythme effréné des matches qui se succèdent sur de courtes périodes. Pierluigi Tami en est conscient: «On est forcément influencés par la forme et l’état d’esprit de chacun des joueurs au moment où ils nous rejoignent. Chacun arrive avec ses petits soucis: cela peut concerner son club, son entraîneur, son transfert ou ses blessures éventuelles. On doit en tenir compte. L’équipe nationale est aussi là pour permettre à ses joueurs de se refaire. À l’inverse, si Seferovic ou Gavranovic marquent but sur but en championnat, on sait qu’ils nous rejoindront en totale confiance. Et on en profitera.»

«Une équipe comme la Suisse devra toujours sortir le match parfait pour battre une grande nation du football» Pierluigi Tami, directeur des équipes nationales

Reste, maintenant, le plus difficile: passer de la parole aux actes. «C’est vrai, admet le boss des équipes nationales. Quand Vlado (ndlr: Vladimir Peetkovic, le sélectionneur) et les joueurs disent: «On veut un grand résultat», il faut que tous les éléments s’alignent pour que tel puisse être le cas. Une équipe comme la Suisse devra toujours sortir le match parfait pour battre une grande nation du football.»

Ça tombe «bien», la Nati affrontera l’Italie à trois reprises en 2021. «L’Italie n’a pas encore digéré son élimination pour le dernier Mondial, lâche Tami. L’année prochaine, elle voudra tout gagner: l’Euro, la Ligue des nations, et bien sûr son groupe de qualification pour le Qatar 2022. Elle a prouvé qu’elle avait retrouvé son meilleur niveau, qui plus est en pratiquant un très bon football. Alors oui, nous aurons face à nous une grosse, une très grosse équipe.»

L’équipe de Suisse est avertie. Et elle sait ce qu’elle doit corriger pour arriver à s’imposer face à des adversaires de ce calibre.