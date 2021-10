L’obésité est un enjeu majeur de santé publique. Le nombre de personnes atteintes par cette maladie – définie comme telle par l’OMS dès 1997 – a presque triplé mondialement depuis 1975.

Selon les chiffres de l’Organisation mondiale de la santé, en 2016, plus de 1,9 milliard d’adultes (39%) âgés de 18 ans et plus étaient en surpoids. Parmi eux, plus de 650 millions étaient obèses (13%). Du côté des enfants et adolescents âgés de 5 à 19 ans, 340 millions d’entre eux dépassaient la norme pondérale.

Suisse Etiquetage simple pour la teneur en sucre des boissons Or, l’obésité peut être évitée, rappelle l’OMS. Son message ne s’adresse du reste pas qu’aux personnes touchées dans leur chair par cette autre pandémie, mais également aux autorités, pouvoirs publics, collectivités et citoyens dont l’IMC (indice de masse corporelle) est considéré comme standard.

Car ce sont la société et le système de santé dans leur globalité qui ont énormément à gagner d’une meilleure prise en charge de cette maladie.

Bien qu’il ait été démontré que l’obésité est une maladie, la société continue insidieusement de culpabiliser les personnes trop en formes, estimant que cela relève de la responsabilité individuelle. Et c’est par le biais des injonctions contradictoires de la société que s’immisce la stigmatisation.

Sur les réseaux sociaux, le mouvement «body positive» prône l’acceptation de soi au milieu d’un flux de corps trafiqués par le bistouri et les filtres. Internet offre une tribune à celles et ceux qui assument fièrement leurs kilos, mais les insultes grossophobes y sont monnaie courante.

Il faut manger sainement, mais l’ouverture de restaurants de type fast-food n’est pas remise en question. Les sodas sont à prohiber, mais le «Groupe d’information boissons rafraîchissantes» a ses entrées à Berne…

Il faut faire plus de sport, mais dans certains quartiers, des solutions peinent à voir le jour pour favoriser le mouvement et l’accès à des activités physiques bon marché.

Les messages de prévention de l’obésité ne devraient pas avoir à lutter contre des vents contraires soufflés par les milieux économiques ou les réseaux sociaux. Il y va de la santé et du bien-être de plus d’un milliard d’individus sur la planète.

