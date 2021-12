Soutien au monde du handicap - Le poignant témoignage de Timea Bacsinszky

Marraine de l’opération, Timea Bacsinszky présente, avec la complicité des boulangers Cyril et Nathalie Bezençon, des bonshommes en pâte privés d’un membre ou en fauteuil roulant.

Marraine de l’opération, Timea Bacsinszky présente, avec la complicité des boulangers Cyril et Nathalie Bezençon, des bonshommes en pâte privés d’un membre ou en fauteuil roulant.

C’est un témoignage poignant que Timea Bacsinszky a livré sur le monde du handicap. Ce vendredi, dans le cadre de l’opération «Tous de la même pâte» de Pro Infirmis, la médaillée d’argent des Jeux olympiques de Rio a révélé quelques souvenirs en rapport avec sa plus tendre enfance.

«Ma grand-maman paternelle en Transylvanie, aujourd’hui disparue, a été victime d’une attaque cérébrale, et je l’ai toujours connue handicapée, a révélé l’ancien matricule 9 du tennis mondial. La moitié de son corps était paralysée.» Retraitée du sport depuis le mois de juillet, la Vaudoise de 32 ans a grandi en considérant le handicap comme une normalité. «À mes yeux, il n’y avait aucune différence, car je voyais la générosité et l’engagement de ma grand-maman, se souvient-elle avec tendresse. Tous les étés on partait de Belmont-sur-Lausanne pour Satu Mare. Elle se réjouissait tellement de nous voir qu’elle préparait des pots de confiture, des compotes pour nous. Mes grands-parents n’avaient pas beaucoup d’argent, mais chaque année, ils prenaient deux poussins dans leur poulailler pour que je puisse les nourrir.»