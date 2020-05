Mesures d’assouplissement Covid-19 – Piscines, cinémas et théâtres pourront ouvrir leurs portes le 6 juin Les manifestations de moins de 300 personnes seront également autorisées. La limite de 4 personnes par table dans les restaurants sera levée. Enfin, les frontières vers l’Allemagne et la France seront franchissables dès le 15 juin. Olivier Francey

(KEYSTONE/Anthony Anex)

Le Conseil fédéral lève le voile sur les nouvelles mesures d’assouplissement.

Ce qu’il faut retenir dès le 30 mai

Les gens pourront spontanément se réunir avec une limite maximale de 30 personnes. Alain Berset a évoqué l’exemple de jeunes voulant jouer au football ou de personnes voulant se réunir dans un parc.

Ce qu’il faut retenir dès le 6 juin

Concernant les manifestations, la limite est fixée à 300 personnes. Cela concerne les réunions familiales, les salons, les concerts, les représentations théâtrales ou encore les séances de cinéma, mais aussi les rassemblements politiques et de la société civile. Le 24 juin, le Conseil fédéral décidera ce qu'il en est des manifestations réunissant jusqu'à 1000 personnes et d'autres assouplissements possibles. Quant aux manifestations de plus de 1000 personnes, elles restent interdites jusqu'au 31 août 2020.

Restauration: la limite maximale de 4 personnes par table saute. Les établissements devront garantir la possibilité de retracer les contacts en collectant les données d'un client par table pour chaque groupe de plus de quatre personnes. Les consommations et les repas continueront à être exclusivement pris à table. Les restaurants doivent fermer à minuit, tout comme les discothèques ou les boîtes de nuit, qui doivent en outre tenir des listes de présence et ne pas admettre plus de 300 personnes par soirée.

Cinémas, théâtres, piscines, zoos, campings, discothèques pourront rouvrir.

Concernant l’enseignement en «présentiel»: les écoles secondaires, les écoles professionnelles et les hautes écoles pourront rouvrir leurs portes. Les cantons décideront des modalités. Par ailleurs, les camps de vacances seront possibles, moyennant «l'application de plans de protection». Les camps sont limités à 300 participants et des listes de présence doivent être établies.

À noter encore que les seniors pourront s'occuper de leurs petits enfants à nouveau, et se déplacer dans l’espace public, selon le conseiller fédéral Alain Berset.

Ce qu’il faut retenir dès le 15 juin

Les frontières avec la France, l’Allemagne et l’Autriche pourront être franchies. Les voyages vers l’Italie sont toujours «déconseillés» par le Conseil fédéral, rappelle la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter.

