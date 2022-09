Économie circulaire à Lausanne – Le pôle de nouveaux emplois prend forme à Beaulieu Impact Hub Lausanne s’apprête à ouvrir ses portes dans les halles nord en compagnie de deux acteurs de la réinsertion. Alain Detraz

Amanda Byrde, cofondatrice d’Impact Hub Lausanne et Genève, s’installe dans la halle nord de Beaulieu avec deux acteurs de la réinsertion afin de trouver des solutions innovantes en matière d’emploi. VANESSA CARDOSO

C’est «un centre novateur pour une économie circulaire, inclusive et respectueuse de l’environnement» qui se met en place depuis quelques mois, selon les termes employés par la Ville de Lausanne. Au Palais de Beaulieu, la partie des halles nord qui porte le numéro 18 prépare un «soft opening», soit une préouverture, pour le 30 septembre. Baptisée Beaulieu Circulaire, cette structure promet d’être le premier espace d’innovation de Suisse dédié à l’économie circulaire. Il regroupe notamment Impact Hub Lausanne, l’atelier L’Éveil et Mentor Energy qui, ensemble, comptent former un véritable «laboratoire de solutions innovantes».

Alors qui sont ces acteurs? L’atelier L’Éveil aborde la réinsertion et le travail social sous l’angle de la créativité et la quête de sens, entre art, santé, social, spiritualité et écologie. Mentor Energy aide notamment les jeunes et les seniors, particulièrement touchés par le chômage, à retrouver un emploi. Quant à Impact Hub, il se présente comme un «catalyseur d’innovation sociale» qui met en contact des entrepreneurs et fournit des outils et des espaces de travail et d’échange.

«Beaulieu Circulaire nous permet de mettre en commun différentes ressources, financières mais aussi de compétences, de temps ou de réseau, afin de relever le défi d’un projet ambitieux et novateur.» Amanda Byrde, cofondatrice d’Impact Hub Lausanne et Genève

Amanda Byrde, cofondatrice d’Impact Hub Lausanne et Genève précise: «Avec L’Éveil et Mentor Energy, nous collaborons sur de nouvelles approches de la réinsertion sociale et professionnelle à Lausanne. Beaulieu Circulaire nous permet de mettre en commun différentes ressources, financières mais aussi de compétences, de temps ou de réseau, afin de relever le défi d’un projet ambitieux et novateur.»

En effet, Impact Hub regroupe tout un réseau mondial de filiales dont le but est notamment de servir d’incubateur pour les start-up. «Il s’agit pour nous de connecter les jeunes entreprises et les investisseurs en vue de leur développement, dit Amanda Byrde. Notre objectif est de soutenir les individus et les entreprises qui peuvent avoir un impact positif sur la société et le climat et d’accélérer la transition en Suisse.»

Public et privé

Cet incubateur privé s’ajoute à tout l’écosystème public mis en place en Suisse, entre les hautes écoles et le monde économique. Ainsi, Impact Hub trouve ses revenus dans la location d’espaces de coworking, de programmes de soutien aux entrepreneurs et dans un travail de consulting au sein de grandes entreprises.

À Beaulieu, la nouvelle structure commence à fonctionner. On sait par exemple qu’un groupe de banquiers a déjà fait la tournée des locaux. Et il y a de la place. Les 3000 mètres carrés recèlent des salles dont les barres accrochées au mur trahissent la présence temporaire du Ballet Béjart. Mais on y trouve aussi une quarantaine de conteneurs, formant un petit village intérieur. De quoi loger des organisations qui s’engagent dans l’économie circulaire.

Foule d’événements

On attend des entreprises telles que Ricardo.ch, une ferme urbaine et des acteurs de la nutrition durable, confie Amanda Byrde. «Nos locaux devraient à terme grouiller d’événements pour faciliter les rencontres et les collaborations d’experts en tous genres: il ne s’agit pas seulement de soutenir les entreprises locales, mais aussi de participer à l’écosystème économique.»

Ne reste plus qu’à attendre les premiers résultats de cette petite fourmilière, qui compte innover dans un marché de l’emploi soumis à un contexte de transition numérique et écologique.

