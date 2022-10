Compétition internationale – Le pole sport corrige son image en faisant le show à Lausanne Les World Pole & Aerial Sports Championships 2022 se sont tenus dans la capitale entre jeudi et dimanche. Plus de 400 athlètes étaient présents. Alice Caspary

La jeune athlète polonaise Malgorzata Weclawiak fait face aux juges. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Première dans l’histoire de la discipline, la Suisse était cette année l’hôte des championnats du monde de Pole et Aerial Sports (WPAC 2022). Un bel élan pour la Fédération suisse, qui espère à terme intégrer le comité́ de Swiss Olympics. Organisé du 27 au 30 octobre à Lausanne par l’International Pole Sports Federation (IPSF), avec le soutien du Service des sports de la Ville et les Fonds du sport Vaudois, l’événement a réuni plus de 400 athlètes de 45 pays différents.