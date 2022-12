Covid et abus d’autorité – Le policier «gifleur» est condamné en appel L’adjudant de Police Riviera avait réagi au crachat d’un ado qui disait avoir le Covid, lors d’un contrôle à Clarens. Il avait été blanchi en première instance. Dominique Botti

L’agent condamné en appel travaille toujours pour Police Riviera. 24HEURES/Chantal Dervey

La Cour d’appel a voulu corriger le tir. Blanchi par le Tribunal de police de l’Est vaudois, le policier «gifleur» a finalement été reconnu coupable d’abus d’autorité. Vendredi 2 décembre 2022, il a été condamné à une peine de 60 jours-amende à 100 francs, assortie d’un sursis de 2 ans. L’adjudant-chef d’unité, qui est toujours en fonction, doit aussi s’acquitter des frais de justice.

C’est un coup dur pour ce père de famille de nationalité suisse né en 1972. Un policier expérimenté (plus de trente ans de métier) qui, jusque-là, a toujours été irréprochable. Contactée par courriel, son avocate Odile Pelet n’a pas voulu faire de commentaire avant de connaître le détail du jugement.

Le policier craque

Police Riviera, de son côté, attend de connaître l’issue de cette action pénale avant d’examiner s’il y a lieu de prendre d’éventuelles mesures internes. Quant à la procureure Camilla Masson, elle écrit s’accommoder de la sanction fixée, bien que celle-ci se trouve dans le bas de l’échelle des peines prévues.

Les faits en cause se sont déroulés en mars 2020, juste après le début de la crise du coronavirus et le premier confinement. À l’époque, le virus menace. La tension est palpable, d’autant plus pour ce cadre de Police Riviera qui a une personne vulnérable dans sa famille. Alors, quand un ado interpellé, de nuit, pour ivresse lui crache au visage par provocation en déclarant avoir le Covid, le fonctionnaire dit avoir craqué pour protéger les siens et ses hommes.

Tribunal fédéral?

Les débats de l’appel ont développé les mêmes arguments qu’en première instance. Est-ce que le port de l’uniforme change tout? Un policier en fonction doit-il toujours être irréprochable? Ou l’homme qu’il reste, le père de famille, peut-il être faillible dans des circonstances exceptionnelles et avoir droit à une deuxième chance? Un éventuel nouvel appel portera cette affaire au Tribunal fédéral.

Dominique Botti est journaliste à la rubrique vaudoise de 24 Heures, spécialisé dans les enquêtes de terrain, les faits divers et l'actualité judiciaire. Plus d'infos @dominiquebotti

