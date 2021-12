Rénovation à Lausanne – Le pont Chauderon brille comme un sou neuf Entamés il y a quatre ans, les travaux de réfection de l’ouvrage datant du XXe siècle sont terminés.

Le pont Chauderon photographié le mercredi 8 décembre 2021. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott La première intervention réalisée en 2017 a permis de traiter la partie supérieure de l’ouvrage. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott Le pont a ainsi retrouvé son allure d’antan, à une exception près: un teint bétonné plus clair que celui de l’époque. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott 1 / 4

Les travaux de réfection du pont Chauderon à Lausanne sont terminés. Entamés il y a quatre ans, ils ont permis de donner une nouvelle jeunesse à cet ouvrage construit au début du XXe siècle.

En 2015, des inspections avaient révélé le besoin de procéder à l’assainissement complet du pont. Avec ses 240 mètres de longueur et ses six arches, c’est le plus en aval des trois ouvrages routiers franchissant la vallée du Flon, dans la capitale vaudoise. Il relie la place du même nom, au nord et l’avenue Louis-Ruchonnet, au sud.

«Au vu de l'ampleur de l'opération à effectuer et conscients de l'importance de cet axe central pour la mobilité, nous avons opté pour une répartition des travaux en plusieurs phases, ce qui nous a permis de maintenir la circulation sur le pont», explique Florence Germond, municipale en charge de la mobilité, citée dans un communiqué diffusé mercredi par la Ville.

La première intervention réalisée en 2017 a permis de traiter la partie supérieure. La structure porteuse a été renforcée au niveau des culées (extrémités du pont). La pose de dalles de transition permet de minimiser l’apparition de fissures sur la couche de roulement, qui a également été remplacée en vue d’améliorer son étanchéité.

Restauration fidèle

Les travaux effectués cette année se sont concentrés sur la partie inférieure et ont notamment consisté au remplacement de la peinture existante ainsi qu’à l’assainissement des joints de maçonnerie. Les quatre obélisques ont également bénéficié d’une cure de jouvence.

«Chaque partie du pont a été traitée dans le respect des exigences liées à la conservation du patrimoine, ce qui a impliqué un important travail en amont en vue de garantir un résultat qui soit fidèle à l’ouvrage d’origine», indique la Municipalité. De multiples essais en laboratoire ont, par exemple, été nécessaires pour arriver à un rendu qui assure une meilleure intégration des nouveaux joints par rapport à ceux existants.

Le pont a ainsi retrouvé son allure d’antan, à une exception près: un teint bétonné plus clair que celui de l’époque.

ATS

