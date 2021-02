Chantier à Lausanne – Le pont Chauderon poursuit sa cure de jouvence Après la réfection de la surface du pont en 2017, les travaux se concentreront dès le mois de mars sur la partie inférieure de l’ouvrage, où plusieurs dégradations ont été observées. Le chantier durera neuf mois.

Les travaux sur la surface du pont avaient débuté en février 2017. (Photo d’archives) Keystone/Jean-Christophe Bott

Le pont Chauderon à Lausanne poursuit sa mue. Après la réfection de la surface de l’ouvrage en 2017, place désormais à la partie inférieure, où plusieurs dégradations ont été observées. La circulation sous le pont, à la rue de Genève, sera interdite au trafic motorisé les nuits de mardi et mercredi pour poser les échafaudages.

Le chantier se déroulera sur neuf mois, en deux phases: de mars à juillet sur la partie nord, puis de juillet à novembre pour la partie sud. Il s’agira notamment de remplacer la peinture sous le pont, d’assainir les joints de maçonnerie et de traiter les obélisques, explique lundi la ville dans un communiqué.

Fermeture temporaire

Le montage et de démontage des échafaudages va entraîner une fermeture temporaire au trafic motorisé des rues de Genève et de la Vigie, au centre-ville. Ces opérations se dérouleront de nuit, pour limiter les impacts sur la circulation. Pour la partie nord, la rue de Genève sera interdite au trafic motorisé les nuits du 16 et du 17 mars. La circulation sur le pont est garantie en tout temps.

ATS