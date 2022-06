Le coup de fourchette – Le Pont de Brent renaît avec brio et créativité Amandine Pivault et Antoine Gonnet ont rouvert l’adresse des hauts de Montreux le 9 juin. La rédaction

Amandine Pivault, responsable de salle, et Antoine Gonnet, chef de cuisine. VANESSA CARDOSO/ 24HEURES

Quel plaisir de pousser à nouveau la porte du Pont de Brent! Fermée fin août 2021, après le départ précipité du couple Décotterd, l’adresse emblématique des hauts de Montreux a rouvert début juin. C’est une belle renaissance que lui offrent Amandine Pivault et Antoine Gonnet. Le jeune couple, qui s’est rencontré au Chabichou de Courchevel, avait décroché une étoile Michelin et un 16/20 au Gault&Millau au 42 de Champéry. Ils sont bien partis pour aller encore plus haut à Brent.