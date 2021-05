Travaux et trafic – Le pont du Mont-Blanc entame sa cure de jouvence La réfection du tablier de l’ouvrage a démarré tôt lundi matin, sans causer de chaos. On y était. Marc Moulin

Pont du Mont-Blanc, lundi matin 31 mai 2021. La réfection de l’ouvrage – où passent quelque 58 000 véhicules par jour en temps normal – nécessite d’en fermer deux des six voies. FRANK MENTHA

Sous un soleil radieux, la rade de Genève s’est éveillée lundi au son des scies circulaires et des marteaux-piqueurs, couvrant le vacarme du trafic. Le très stratégique pont du Mont-Blanc a en effet entamé sa première réfection en profondeur depuis cinquante et un ans. Elle se prolongera durant quatre mois et demi.

La Ville de Genève rénove en effet le tablier de son ouvrage, avec au menu une réfection complète de son étanchéité désormais défaillante, la pose d’un revêtement phonoabsorbant et le rehaussement de la piste cyclable qui longe son trottoir amont. En parallèle, des interventions sont prévues sur les rues voisines du Mont-Blanc et de Chantepoulet ainsi que sur les réseaux souterrains.