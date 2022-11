Protestation des maçons – Le pont du Mont-Blanc est bloqué La manifestation des maçons a débuté à 9h30. Les salariés du bâtiment sont en marche. Marc Bretton

Réunis à 9h30 vers le pont du Mont-Blanc à l’appel de leurs organisations syndicales, ils ont débuté leur cortège.

Mais pour les automobilistes, les ennuis se sont matérialisés plus tôt. Le pont est bloqué depuis 8h15. Sur la rive gauche, les véhicules sont détournés vers Rive pour traverser en utilisant le pont de la Coulouvrenière. Ils s’encolonnent patiemment depuis Frontenex ou Chêne. Même spectacle sur la rive droite.

Plusieurs points opposent les maçons à leurs employeurs, avec lesquels se déroulent des négociations en vue de renouveler la convention collective de travail. Selon leur dernier communiqué, ils portent sur «la suppression des calendriers obligatoires concernant les horaires de travail, l’instauration de la semaine de travail de 6 jours, la généralisation de semaines de plus de 50 heures de travail en été, la diminution des salaires pour les travailleurs les moins rentables, les vacances forcées en hiver et l’augmentation des salaires au mérite. N’en jetez plus, la coupe est pleine!»



Côté patronal, l’ambiance est aussi chaude. Fin octobre, «la Société suisse des entrepreneurs (SSE) et sa section genevoise ont porté plainte pour appel à la grève préventive illicite et aux journées de grève préventive prévues dans le canton de Genève», explique la SSE dans un communiqué. Mais la Chambre des relations collectives de travail (CRCT) a «rejeté la plainte pour des raisons purement formelles et n’est pas entrée en matière. La SSE renouvelle sa demande aux syndicats Unia et Syna d’assumer leur responsabilité envers leurs membres. En appelant à la grève et aux manifestations, ils font exactement le contraire et sapent la valeur de la convention nationale.»



Le renouvellement de la convention collective est un moment habituel de tensions entre partenaires sociaux du secteur. En 2018 par exemple, 2500 personnes avaient déjà manifesté sur le pont du Mont-Blanc. Le mouvement s’était aussi fait entendre à Lausanne.

