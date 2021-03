Chantier CFF à Treytorrens – Le pont flottant est arrivé sur un lac d’huile L’ouvrage de 300 tonnes en béton armé, arrimé à des flotteurs, a été poussé par bateau entre Le Bouveret et Treytorrens (Lavaux) en moins de deux heures lundi matin. Cécile Collet

Arrivée par le lac de la portion du pont CFF qui sera posée à Treytorrens (Puidoux). Florian Cella/24 heures

Archimède aurait eu un laboratoire formidable sur le chantier CFF de Treytorrens, à Lavaux. Lundi matin, un morceau de pont en béton armé, pesant 300 tonnes, est arrivé par flottaison depuis Le Bouveret. Il remplacera le vieux pont lors d’une opération coup de poing les 8 et 9 mai prochain.

«Nous devons absolument être prêts pour la fenêtre du 8-9 mai, durant laquelle la circulation des trains sera interrompue.» Benoît Miraton, chef de projet aux CFF

Benoît Miraton est chef de projet sur ce chantier, «une expérience nouvelle et très positive», se réjouit-il. Florian Cella/24 heures

L’ouvrage devra donc attendre plus d’un mois au large du hameau cher à Ramuz. «Nous devons absolument être prêts pour la fenêtre du 8 au 9 mai, durant laquelle la circulation des trains sera interrompue, explique Benoît Miraton, chef de projet. Nous n’imaginions pas avoir une météo aussi clémente et prévoyions de devoir peut-être repousser le transport. Là, c’est clair que nous pouvons être sereins.»

Première lacustre pour les CFF

En effet, ce lundi matin, le convoi nautique a navigué sur un lac d’huile. Parti à 6 h de la Sagrave, à Port-Valais, il n’a mis que 1 h 45 pour faire le trajet, alors qu’une heure de plus était programmée. Un tel transport lacustre, que justifie la géographie des lieux – les ruelles de Treytorrens ne pourraient pas laisser passer un large convoi – était une première pour les CFF et comportait quelque inconnue, témoigne Benoît Miraton.

Vendredi matin, le pont a été mis à l’eau au Bouveret. 24 heures/Clément Bonard

Pour assurer la flottaison du monstre, deux caissons fabriqués sur mesure ont été soudés à l’avant et à l’arrière et deux plateformes ont été ajoutées de part et d’autre du convoi. «Comme un ballon, ces flotteurs augmentent la poussée d’Archimède», explique Benoît Miraton. Les caissons seront découpés grâce à une lance thermique et recyclés, une fois que le pont pourra se passer d’eux.

Homme-grenouille

C’est pour préparer cela qu’un plongeur était à l’œuvre lundi. L’homme-grenouille accrochait deux câbles massifs à l’avant du convoi. Ces derniers sont reliés à des vérins qui permettent d’abord de positionner le pont flottant, puis de riper l’ouvrage sur les rails construits à cet effet, menant du lac jusque sous l’ouvrage existant.

Un plongeur est chargé de fixer les lourds câbles de ripage à l’avant des caissons flottants. Florian Cella/24 heures L’ouvrage sera ripé durant la semaine jusqu’au bord, là où il n’aura plus besoin de ses flotteurs. Florian Cella/24 heures Sur ce photomontage, on distingue les deux fenêtres du nouveau passage inférieur, qui sera clippé entre les murs historiques. Photomontage CFF 1 / 6

Le pont armé est en fait aussi un passage inférieur. Mesurant 8 mètres sur 10, il est haut de 2,50 mètres et comporte deux fenêtres séparées par un pilier, qui laisseront à terme passer les barques et les baigneurs. Le socle de l’ouvrage épouse la pente douce du passage existant. Les 8 et 9 mai, le vieux pont sera scié en quatre parties de 40 tonnes et envoyé, avec ses rails et son ballast, par convoi ferroviaire à Vevey pour être mis en décharge. À ce moment-là, le nouveau pont sera ripé sur les derniers mètres et «clippé» entre les murs qui soutiennent la voie du Simplon depuis la fin du XIXe siècle.

Le coût de ce projet, convoi lacustre compris, est estimé à 1,6 million de francs et aura nécessité plusieurs mois, de novembre à mai.

