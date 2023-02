Opération séduction – Le populaire Escargot rouge sur la table select de Giovannini L’Office des vins vaudois a offert un repas à l’Hôtel de Ville de Crissier à 30 gagnants pour vanter sa marque au gastéropode. Cécile Collet

L’alliage du vin à 11 francs et du menu du restaurant triplement étoilé peut surprendre. Marion Correvon/OVV

Il fallait oser mêler la haute gastronomie de Franck Giovannini à la marque la plus populaire des vins vaudois. L’Office des vins vaudois (OVV) l’a fait jeudi soir. Trente personnes – gagnantes du concours Grands chefs et Escargot rouge – étaient conviées à un repas à l’Hôtel de Ville de Crissier. Pour accompagner les mets, des vins vaudois uniquement, dont deux rouges de la marque.

«Nous renouvellerons l’expérience l’année prochaine. Mais cette fois, nous organiserons ce repas outre-Sarine.» Benjamin Gehrig, directeur de l’Office des vins vaudois

«Nous renouvellerons l’expérience l’année prochaine, promet déjà Benjamin Gehrig, directeur de l’OVV. Mais cette fois, nous organiserons ce repas outre-Sarine.» Le directeur aimerait ainsi inverser la tendance: sur près de 12’000 personnes ayant participé au concours lancé en août, 1383 provenaient de Suisse alémanique (contre 10’234 Romands).

L’Escargot rouge est l’un des vins rouges les plus vendus de Suisse. Marion Correvon/OVV

Car le but de la démarche est clair depuis le lancement de la marque, il y a dix-huit mois: récupérer des parts de marché en Suisse alémanique, grâce à des vins rouges fabriqués pour plaire à nos voisins germanophones – soit ronds et fruités pour la gamme Original (dès 11 fr.) et fruités, structurés et boisés pour le Sélection (dès 16 fr.).

Très critiquée au départ, la marque à l’escargot semble trouver son public, «des deux côtés de la Sarine», indique l’OVV. En 2022, 100’000 bouteilles issues de 35 caves ont été écoulées, faisant de l’Escargot rouge l’un des vins rouges les plus vendus du pays.

Le Clooney des vins vaudois

Mais comment l’OVV a-t-il convaincu Franck Giovannini, un des quatre chefs triplement étoilés de Suisse, de prêter son image à la marque à l’escargot? «Cela n’a pas été compliqué, se souvient Benjamin Gehrig. Il nous a dit que tant que c’était du local, il était d’accord d’en faire la promotion. C’est une chance, c’est un peu notre George Clooney!»

Le chef de Crissier – qui était nommé ce soir-là commandeur de l’Ordre des vins vaudois – a joué le jeu à merveille. Pour se marier à l’Original, il avait concocté un stupéfiant homard au poivre vert, qui soutenait sans rougir la charpente et le sucre du vin. Une poulette fondante cuisinée façon coq au vin répondait au côté boisé du Sélection.

C’est la sommelière Charline Pichon qui a sélectionné les vins – dont l’Original de la famille Rossier, à Lavigny, et le Sélection de Christelle Conne, à Chexbres – pour la plupart en dehors de la carte du restaurant étoilé.

Nouveaux ambassadeurs

À table, les convives (6 Suisses alémaniques et 24 Romands) avaient des étoiles dans les yeux. Pour la plupart, ils n’avaient jamais mangé à l’Hôtel de Ville. L’OVV a joué là une carte intelligente, et gagné sans doute 30 nouveaux ambassadeurs convaincus.

Une salle était réservée à l’événement, qui a fait 30 heureux jeudi soir. Marion Correvon/OVV

