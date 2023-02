Intelligence artificielle – Le porno du futur, faux corps, vraies questions Des programmes sont capables de générer des images pornographiques pour répondre à tous les fantasmes. Un développement qui questionne et inquiète les experts. Catherine Cochard

Le programme d’intelligence artificielle de la société SIMPSAI est capable de générer des images pornographiques figurant des femmes et des hommes qui n’existent pas. simpsai.com

Yann* est un quadragénaire qui adore faire de la peau de phoque en hiver et de la randonnée en été. Ce Suisse romand fait aussi partie des milliers de personnes qui ont investi de l’argent, 50 francs dans son cas, sur SIMPSAI, une société qui dit «révolutionner le divertissement pour adulte». La start-up a mis au point un programme d’intelligence artificielle (IA) capable – en puisant sur internet et les réseaux sociaux des morceaux d’images créées par vous et moi – de générer des visuels pornographiques (fixes et vidéos) qui répondent aux descriptions textuelles d’utilisateurs.