Descentes de Kitzbühel – Le port de l’airbag divise les descendeurs À Kitzbühel, seul un tiers des skieurs est équipé de la protection, qui a fait son apparition il y a près de dix ans sur le cirque blanc. En bas de la Streif, les jeunes semblent les plus convaincus par l’airbag. Sylvain Bolt - Kitzbühel

Marco Odermatt, ici lors des entraînements à Kitzbühel, porte un airbag depuis ses débuts en Coupe du monde de descente en 2018. keystone-sda.ch

Au pied de la glaciale Streif, refroidie par les flocons, le sous-vêtement thermique sur le dos réchauffé de Marco Odermatt semble fumer. Le Nidwaldien vient de retirer une légère carapace glissée sous sa combinaison moulante. Ni une ni deux, Marco Pastore fonce vers le Suisse pour récupérer l’airbag et ses données qui valent de l’or. «Mon collègue va analyser sur son ordinateur toutes les informations fournies par les six capteurs, trois pour l’accélération et autant pour la rotation, ainsi que celles du GPS», détaille l’ancien skieur professionnel italo-germanique, directeur de course pour la marque Dainese.