Lutte contre le coronavirus – Le port du masque à l’extérieur fait débat Le Tessin et Appenzell Rhodes-Extérieures imposent le masque partout dans l’espace public. L’idée séduit Alain Berset, tandis que les spécialistes font la moue. Lucie Monnat

Le masque pourrait être imposé dans les lieux très fréquentés en extérieur. keystone-sda.ch

Près de 17’500 cas en 72 heures, 21,26% de tests positifs. Les chiffres des nouvelles infections Covid-19 du week-end confirment que la deuxième vague touche la Suisse de plein fouet.

Le Conseil fédéral attend mercredi pour annoncer d’éventuelles nouvelles mesures. Selon les informations de «Blick», le ministre de la Santé Alain Berset plaiderait pour un port du masque généralisé en extérieur. «Chaque personne doit porter un masque facial dans l’espace public des zones habitées», aurait-il proposé aux Cantons, selon le journal alémanique.

Ainsi, à moins d’habiter dans un chalet isolé, chacun devrait se couvrir la bouche et le nez à peine posé le pied dans la rue. C’est déjà le cas depuis ce week-end en Appenzell Rhodes-Extérieures, premier canton à avoir imposé le port du masque partout, tant en intérieur qu’en extérieur. Lundi, le Tessin lui a emboîté le pas. Le masque est désormais imposé en extérieur lorsque les distances de sécurité ne peuvent être respectées. «Il s’agit d’un compromis pour le bien collectif, notre santé, a expliqué en conférence de presse Raffaele De Rosa, conseiller d’État chargé de la Santé du canton. Nous devons faire tout notre possible pour éviter des mesures plus sévères dans un futur proche.»