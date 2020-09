Sondage – Le port du masque dans les lieux publics fermés est largement soutenu Une étude réalisée par l’Institut Innofact auprès de 1031 personnes indique que 68% des personnes sondées sont favorables au port obligatoire du masque dans les lieux publics fermés. La vaccination contre le Covid-19 est en revanche peu soutenue.

Près de sept personnes sur dix sont favorables au port du masque obligatoire dans les lieux publics fermés et souhaitent une uniformisation de la mesure dans toute la Suisse, selon un sondage. Le vaccin n’a, lui, pas la cote, tandis que 20% de la population pense que les autorités ont surréagi durant la crise.

Soixante-huit pour-cent de la population est partisane du port du masque obligatoire dans les lieux publics fermés, selon une étude commandée à l’Institut Innofact à Zurich et publiée vendredi par «Migros Magazine». Parmi les 1031 personnes interrogées à mi-septembre dans le cadre de ce sondage représentatif, 67% estiment que des réglementations qui changent d’un canton à l’autre sèment la confusion.

Parmi les sondés, moins de la moitié (41%) déclarent qu’ils se laisseront vacciner dès que l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) mettra à disposition un vaccin. La proportion d’opposants (38%) et d’indécis (21%) face au vaccin est proche de celle calculée par l’assurance-maladie CSS dans une étude publiée fin août.

Une personne sondée sur deux a confiance en les autorités et pense que ces dernières ont bien agi, en gardant le sens des proportions durant la crise du coronavirus. Une sur cinq juge que les autorités ont surréagi. Un sentiment plus prononcé chez les hommes. Seuls 28% des sondés estiment toutefois que leurs droits démocratiques sont en danger.

Les Romands craignent davantage le virus

Une personne sur cinq est convaincue que la crise sera bientôt terminée. La peur d’une contamination et de ses conséquences est présente chez 37% des participants au sondage en ligne. Cette crainte est clairement plus prononcée en Suisse romande et au Tessin. De manière générale, elle est plus présente chez les femmes que chez les hommes et chez les citadins.

Par ailleurs, 28% déclarent être touchés par les conséquences économiques de cette crise ou les craindre. Là aussi, l’inquiétude est plus forte en Suisse latine. Enfin, 36% des sondés ont eu l’opportunité de pratiquer le télétravail, en particulier pour les personnes avec un niveau de formation élevé.

ATS/NXP