Coronavirus – Le port du masque ne reste que recommandé. Pour l’instant Le Conseil d’État allège le dispositif de gestion de l’épidémie, tout en insistant que rien n’est acquis définitivement. Eric Budry

Malgré la recommandation, très peu de passagers portent un masque dans les transports publics. Laurent Guiraud

Mobilisé depuis le 13 mars pour faire face à la pandémie de Covid-19, le dispositif genevois d’organisation en cas de catastrophe et de situation exceptionnelle (ORCA-GE) a été mis en veille mercredi par le Conseil d’État. C’est une bonne nouvelle après plus de trois mois de bons et loyaux services, mais cela ne signifie pas que «le Covid-19 est derrière nous», a immédiatement précisé Mauro Poggia, le conseiller d’État responsable de la Santé.