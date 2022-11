Genève internationale – Le Portail des Nations doit être revu à la baisse Le projet de pavillon destiné à informer le grand public sur les institutions onusiennes n’entrait plus dans le budget. Cathy Macherel

Le 28 juin 2019. Ivan Pictet et Michael Møller, alors directeur général de l’Office des Nations Unies à Genève, signaient un accord-cadre pour la construction du Portail des Nations. LUCIEN FORTUNATI

Le banquier et philanthrope Ivan Pictet, qui a beaucoup participé au rayonnement de la Genève internationale, en rêve depuis bientôt quinze ans. Son idée? Bâtir un nouveau lieu d’accueil et d’information sur l’ONU, tourné vers le grand public, afin de mettre en avant les bienfaits du multilatéralisme et le rôle de la Genève internationale.