Canal de Suez – Le porte-conteneur Ever Given a commencé à bouger Après quasiment une semaine d’immobilisation, le navire coincé dans le Canal de Suez s’est éloigné de la rive ouest dans la nuit de dimanche à lundi.

Image d’illustration. AFP

Le porte-conteneur Ever Given de 400 mètres de long qui obstrue le canal de Suez depuis près d’une semaine a commencé à bouger, selon les sites de visualisation du trafic maritime Vesselfinder et myshiptacking consultés lundi matin. L’arrière du navire de plus de 200’000 tonnes s’est éloigné de la rive ouest du canal selon ces sites, ce que confirme une source sous couvert d’anonymat au canal de Suez.

L’Ever Given – près de 220’000 tonnes - est coincé depuis mardi en diagonale du canal, bloquant complètement cette voie d’eau d’environ 300 mètres de largeur parmi les plus fréquentées au monde.

Le canal de Suez, long de quelque 190 km, voit passer environ 10% du commerce maritime international et chaque journée d’indisponibilité entraîne d’importants retards et coûts.

AFP