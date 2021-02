États-Unis – Le portrait-robot inattendu des émeutiers du Capitole D’âge moyen, sans lien avec les groupes d’extrême droite et issus de villes remportées par Joe Biden. Une étude révèle le profil type des 200 inculpés. Andrés Allemand Smaller

Les images diffusées de l’assaut du Capitole ont mis en avant les émeutiers les plus particuliers. Mais la plupart des personnes arrêtées ne leur ressemblaient pas. keystone-sda.ch

Surprise! Non, l’assaut du Capitole, le 6 janvier à Washington, ne fut pas le fait de bandes de jeunes néonazis surentraînés et bien organisés. À voir la liste des plus de 200 personnes déjà inculpées après un mois d’enquête du FBI, on découvre plutôt des gens relativement ordinaires, d’âge moyen, de classe moyenne et issus de villes que Joe Biden a remportées de justesse. Tel est l’étonnant portrait type des émeutiers qui ont attaqué le siège du Congrès des États-Unis, faisant cinq morts, plus de 100 blessés parmi les policiers et des millions de dollars de dégâts. Nombre d’entre eux affirment s’être décidés à mener l’assaut suite au discours de Donald Trump, qui fait aujourd’hui l’objet d’un procès devant le Sénat pour «incitation à l’insurrection».