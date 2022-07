Euro en Angleterre – Le Portugal est un peu dans l'inconnu Les adversaires de la Suisse lors du premier match de poule de l'Euro 2022 ne devaient pas être là. Une pression moindre qui peut être dangereuse. Robin Carrel Leigh

Il y a cinq ans, aux Pays-Bas, le Portugal avait un peu surpris tout le monde en battant l’Écosse 2-1, lors du 2e match de son groupe. Pas de quoi espérer se qualifier pour les quarts de finale, puisque derrière, c'est l'Angleterre qui se dressait devant les Lusitaniennes. Elles ont toutefois fait bonne figure face aux «coiffeuses» anglaises (1-2), mais pas assez pour éviter la dernière place de la poule D.

Cette année, les Portugaises ont terminé 2es du groupe E de qualification à ce championnat d'Europe, derrière la Finlande. Elles ont manqué le strapontin de meilleures secondes pour 11 buts face à l'Italie, là où la Suisse avait raté le coche pour 5 réalisations. En barrages, les filles de Francisco Neto ont perdu deux fois 1-0 contre la Russie, mais ont été repêchées à la suite de l'exclusion de cette dernière sélection.

C'est donc sans pression que le Portugal se présente en Angleterre, avec comme ambition simple: faire mieux que la dernière fois. «De toute façon, on savait que notre entrée en matière allait être délicate, quel que soit l'adversaire, a affirmé Francisco Neto. Après, on sait que la Suisse est sans doute l'opposant le plus abordable. Les Suissesses jouent un peu partout en Europe et on les respecte beaucoup.»

Après les compliments, le sélectionneur avoue quand même ne pas partir vaincu d'avance... «On sait qu'on a des qualités et elles vont nous permettre d'entrer dans ce match avec une certaine confiance. On est conscients qu'on va être capables de régater, a-t-il souri. Une victoire nous donnerait une gros coup de boost pour la suite et nous rendre sereins avant d'affronter la suite des événements.»

En prime, les Lusitaniennes ont un moral un peu moins dans les chaussettes que les Helvètes. Elles restent sur 4 matches sans défaite et même un bon nul (1-1) contre l'Australie en préparation à cet Euro. La Suisse, elle, n'a plus gagné depuis novembre 2021 et les sept buts passés à la Lituanie. Elle a toutefois remporté 3-1 le dernier affrontement contre ce même adversaire. En mars 2019, Andreia Norton Andreia avait certes ouvert le score, mais Ana-Maria Crnogorcevic, Rahel Kiwic et Melanie Müller avaient retourné la situation lors de la dernière demi-heure.

