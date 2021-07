La situation se dégrade – Le Portugal rétablit un couvre-feu dans 45 communes Le Portugal est confronté à une recrudescence de l’épidémie à cause du variant Delta, et rétablit un couvre-feu à partir de vendredi, notamment à Lisbonne.

La réduction des horaires des cafés et restaurants, déjà en place à Lisbonne et dans deux autres communes, va également être élargie à 16 nouvelles villes (photo d’illustration). AFP

Le Portugal a décidé de rétablir un couvre-feu nocturne à partir de vendredi dans 45 communes dont Lisbonne, a annoncé jeudi le gouvernement. Le pays est confronté à une recrudescence de l’épidémie de coronavirus due au variant Delta.

«Nous constatons que la semaine dernière, la situation s’est à nouveau détériorée», a déclaré la ministre de la Présidence Mariana Vieira da Silva lors d’une conférence de presse. «Les conditions ne sont pas remplies pour dire que la pandémie est sous contrôle», a-t-elle ajouté.

Cette «interdiction de circuler sur la voie publique» s’appliquera aux municipalités les plus touchées en taux d’incidence au Covid-19, parmi lesquelles la capitale portugaise et Porto, tous les jours de 23h à 5h du matin.

La réduction des horaires des cafés et restaurants, déjà en place à Lisbonne et dans deux autres communes, va également être élargie à 16 nouvelles villes. Ces établissements devront fermer leurs portes à 22h30 en semaine et 15h30 le week-end.

2000 nouveaux cas en 24 heures

Le Portugal a franchi mercredi la barre des 2000 nouveaux cas en 24 heures, selon le bilan des autorités sanitaires. Il s’agit du plus haut niveau enregistré depuis la mi-février, quand le pays de 10 millions d’habitants se trouvait soumis à un confinement général.

Le variant Delta du coronavirus, qui a provoqué un rebond des contagions au Portugal ces dernières semaines, est devenu prédominant dans le pays, selon les données rendues publiques par la Direction Générale de Santé (DGS).

Au Portugal, plus de 50% de la population a déjà reçu une première injection et 32% est complètement vaccinée, d’après les dernières données de la DGS. Depuis le début de la pandémie, le Portugal a enregistré 17’101 morts et 882’002 cas d’après les autorités sanitaires.

ATS

