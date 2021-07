Essais à Bière – Le potentiel éolien est confirmé mais sans calendrier Alors que le débat sur la prolongation des centrales nucléaires vient de reprendre, la Société électrique des forces de l’Aubonne a démonté son mât qui mesure la force du vent. Cédric Jotterand

Le mât placé à Bière pour mesurer la force du vent et le réel potentiel éolien de la zone vient d’être retiré après dix ans de calculs. Il s’agit maintenant de convaincre la population des environs. DR

Dix ans de mesures. C’est le temps qu’il a fallu à la Société électrique des forces de l’Aubonne (SEFA) pour s’assurer que le potentiel de l’éolien est confirmé dans un périmètre compris entre la sortie du village de Ballens et l’entrée de celui de Bière.

Le seul élément visible de ce projet était un grand mât avec des traits rouge et blanc à son sommet et l’entreprise estime avoir assez de données pour aller de l’avant, sous réserve d’une certaine forme d’acceptation populaire. «Le potentiel est confirmé et nous avons également profité de cette installation pour mesurer l’activité des chauves-souris avec un biologiste», résume Jean-Jacques Battilotti, responsable du projet au sein de la SEFA. «Le plan initial prévoyait la mise en place de sept éoliennes et nous allons certainement poursuivre les études avec la volonté de diminuer l’impact sur le paysage et partir sur un programme plus réduit, avec l’idée de les distancier davantage des premières habitations.»