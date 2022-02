Stratégie de mobilité – Le poumon économique d’Yverdon devra se mettre au vélo La politique de la nouvelle majorité rose-verte vise désormais Y-Parc, premier parc scientifique et technologique de Suisse, qui devra mettre l’accent sur la mobilité douce. Erwan Le Bec

Les 4000 places de stationnement négociées avec le Canton devaient constituer un minimum. Ce chiffre est désormais présenté comme un plafond qui ne sera «probablement jamais atteint». FLORIAN CELLA

Microcosme en plein boom de start-up, de bureaux et de géants de la high-tech ou de la pharma, Y-Parc va devoir lever le pied et commencer à pédaler. Et plutôt sérieusement. C’est ce qui ressort d’une convention signée début février entre la Ville d’Yverdon et l’Association transports et environnement (ATE Vaud). Elle avait été partiellement communiquée et «24 heures» l’a obtenue en vertu de la loi sur l’information.