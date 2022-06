Procès à Bienne – Le prédicateur libyen condamné pour discrimination raciale Abu Ramadan a appelé à la haine contre d’autres ethnies et confessions lors d’un prêche, estime le tribunal régional à Bienne. Il a été condamné à 14 mois de prison avec sursis.

Le prédicateur libyen Abu Ramadan, ici à Bienne le 20 juin 2022, peut faire appel du jugement. KEYSTONE/MARCEL BIERI

Le prédicateur laïc libyen Abu Ramadan a été reconnu mardi coupable de discrimination raciale et d’escroquerie. Le tribunal régional à Bienne a condamné le sexagénaire à une peine de 14 mois de prison avec sursis et à l’expulsion de la Suisse pour six ans.

La présidente du tribunal Denise Weingart a suivi le réquisitoire du Ministère public. Pour le tribunal, le prédicateur libyen a perçu illégalement une aide sociale pour un montant de près de 45’000 francs. Il estime aussi que l’accusé a appelé à la haine contre d’autres confessions lors d’un prêche dans une mosquée biennoise.

Imam controversé à Bienne Des musulmans révoltés boycottent la mosquée d’Abu Ramadan Abo Abu Ramadan incite à nouveau à la haine contre les «infidèles» Selon l’acte d’accusation, Abu Ramadan a appelé le 7 juillet 2017, en tant que prédicateur laïc, à la haine contre des personnes en raison de leur religion ou de leur ethnie dans la mosquée Ar’Rahman de Bienne. Il aurait visé les juifs, les chrétiens, les hindous, les Russes et les chiites.

Le prédicateur était également accusé d’avoir perçu illégalement une aide sociale d’environ 45’000 francs dans sa commune de résidence de Nidau (BE). Il aurait déclaré aux autorités communales ne disposer d’aucun revenu ni d’aucune fortune. Mais en même temps, il aurait aidé à l’organisation des pèlerinages, obtenant un revenu concret.

ATS

