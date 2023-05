Aéronautique – Le premier avion de ligne de conception chinoise inauguré Pour la première fois, un avion de ligne de conception chinoise s’est envolé pour un vol commercial ce dimanche.

Pékin espère que le C919 pourra rivaliser avec les appareils étrangers les plus prisés comme le Boeing 737 MAX et l’Airbus A320. AFP

Le premier avion de ligne de conception chinoise, le C919, a décollé dimanche pour son vol commercial inaugural, un tournant pour le secteur chinois du transport aérien qui souhaite rivaliser depuis longtemps avec ses concurrents occidentaux.

L’appareil du vol MU9191 de la compagnie China Eastern Airlines a décollé de l’aéroport Hongqiao de Shanghai (est) vers 10 h 30 locales (02 h 30 GMT), selon des images de la chaîne de télévision d’État CCTV. À bord de l’avion, à destination de l’aéroport international de Pékin, se trouvent 130 passagers. L’appareil doit atterrir vers 13 h 10 locales (05 h 10 GMT), selon le site internet de la compagnie aérienne.

Des images diffusées par des médias d’État ont montré des dizaines de passagers rassemblés à l’aéroport de Shanghai pour admirer l’appareil blanc aux lignes épurées. Ces derniers sont ensuite montés à bord de l’avion qui, après avoir circulé sur la piste, a pris son envol. L’ensemble des passagers ont reçu des cartes d’embarquement rouges et pourront profiter à bord d’un fastueux «repas à thème» pour célébrer l’événement, a indiqué CCTV. La Chine, qui cherche à devenir autonome dans le secteur des technologies, a beaucoup investi dans la production de ce premier avion de ligne de conception chinoise.

Demande croissante de vols

Pékin espère que le C919 pourra rivaliser avec les appareils étrangers les plus prisés comme le Boeing 737 MAX et l’Airbus A320. L’aéronef est construit par l’entreprise d’État Comac, mais de nombreuses pièces de l’engin proviennent d’autres pays. Le C919 sera mobilisé à partir de lundi pour les trajets réguliers qu’effectue China Eastern Airlines pour relier Shanghai à Chengdu (sud), a rapporté CCTV.

«À l’avenir, la plupart des passagers pourront choisir de voyager à bord de grands appareils de conception nationale», a décrit CCTV. Le premier modèle de cet avion à fuselage étroit pouvant transporter 164 passagers a été livré officiellement à la compagne aérienne chinoise en décembre 2022. Zhang Yujin, directeur général adjoint de Comac, a indiqué en janvier au média The Paper, soutenu par le pouvoir, que l’entreprise avait enregistré plus de 1200 commandes pour son appareil.

Le constructeur d’État prévoyait d’accroître d’ici cinq années ses capacités de production annuelle à 150 modèles, avait alors déclaré Zhang Yujin. L’Asie, et la Chine en particulier, constituent des objectifs prioritaires pour l’européen Airbus et l’américain Boeing, qui cherchent à tirer parti de la demande croissante de vols émanant d’une classe moyenne de taille conséquente.

En avril, Airbus a annoncé qu’il doublerait ses capacités de production en Chine et signé un accord pour construire une deuxième chaîne d’assemblage à Tianjin (nord-est) pour l’A320. Le premier site d’assemblage de Tianjin a ouvert en 2008 et produit quatre A320 par mois. Une cadence qu’Airbus espère porter à six par mois d’ici à la fin de l’année 2023.

