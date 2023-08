C’est une étape importante, peut-être décisive pour l’avenir de la planète. Les technologies qui permettent de valoriser le dioxyde de carbone (CO 2 ) et de le retirer de l’atmosphère arrivent à maturité industrielle. Grâce à des chercheurs suisses qui sont à la pointe! Ainsi, la société zurichoise Synhelion, une start-up créée en 2014 dans les laboratoires de l’EPFZ, annonce la construction d’une cimenterie révolutionnaire en Espagne. En collaboration avec le géant Cemex, société présente principalement en Amérique latine et aux États-Unis, Synhelion va produire du ciment avec de l’énergie solaire!

Ce sera la première usine du genre au monde. Cette cimenterie, située non loin de Madrid, va tirer son énergie d’une tour solaire qui capte et concentre le rayonnement solaire de centaines de miroirs; le flux d’énergie thermique sert à fabriquer un gaz synthétique composé d’hydrogène vert et de CO 2 récupéré. Un carburant qui, une fois stocké, permet d’alimenter le four à très haute température où un mélange d’argile et de sable broyé est chauffé à plus de 1200 °C pour obtenir le clinker, le composant principal du ciment.

On le sait, la fabrication du ciment consomme beaucoup d’énergie fossile et émet de grandes quantités de CO 2 (7% de toutes les émissions de CO 2 de la planète et 12% d’ici à 2050). Le réacteur thermochimique de Synhelion permet non seulement de réduire à néant les besoins en énergie fossile mais de récupérer également le CO 2 . Bref, du ciment vert, climatiquement neutre et même climatiquement négatif si les résidus de la calcination sont mélangés au ciment! Synhelion et Cemex n’ont pas donné de chiffres sur les coûts finaux du ciment qui sortira de l’usine de Madrid. On imagine qu’ils seront trois à quatre fois supérieurs à un procédé conventionnel.

Mais ce n’est pas le plus important. Pour la première fois, des chercheurs et techniciens font la démonstration qu’une solution peut passer à la phase d’industrialisation pour décarboner un secteur polluant et très énergivore. Pour Synhelion, c’est une étape remarquable de plus dans l’industrialisation de carburants synthétiques neutres pour le climat. Après avoir produit en laboratoire son premier litre de carburant solaire à partir d’hydrogène vert et de CO 2 , Synhelion livrera ses premiers milliers de litres de kérosène vert pour l’aviation cette année encore. Et projette de produire l’équivalent de la moitié du kérosène consommé en Suisse à partir de 2030 et, dix ans plus tard, une quantité représentant la moitié du kérosène utilisé en Europe!

Cette belle histoire n’est pas que technologique. Elle s’inscrit dans un cadre plus large. Peu à peu, l’industrie prend conscience du fait que le CO 2 ne doit plus être traité comme un déchet à éliminer, mais comme une ressource essentielle. C’est le résultat principal de travaux de recherche d’une équipe associée au Pr François Maréchal (EPFL/Sion), publiés dans la revue «Energy and Environmental Science» . Ils démontrent que les industries des déchets (usines d’incinération), du ciment et de l’acier ont intérêt à capter leurs émissions de CO 2 et à valoriser cette précieuse molécule par une réaction de minéralisation qui convertit le CO 2 en CO 3 , sous la forme de carbonates, une solution qui permet un stockage sûr et même une réutilisation comme composant dans le cas du ciment. L’enjeu est immense. La facture du captage et de la séquestration du CO 2 pourrait être réduite de moitié pour un coût marginal de 85 euros maximum par tonne. Autant dire que ce qui semblait irréaliste, il y a peu encore, devient économiquement intéressant. Le bénéfice pour la société est, lui, gigantesque. Si ce procédé de captation et valorisation était appliqué, cela permettrait de réduire de près d’un tiers toutes les émissions de l’Union européenne à un prix raisonnable!

