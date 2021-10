Des logements en plus – Le premier écoquartier de Nyon se dévoile Le futur quartier du Stand accueillera ses premiers habitants début 2022. Ils l’ont déjà adopté puisqu’ils ont participé à son élaboration. Raphaël Ebinger

Les premiers appartements accueilleront des habitants en début 2022. Ils promettent de la tranquillité, puisqu’ils sont orientés sur le cordon boisé qui longe le Boiron. Patrick Martin

«Là où j’habite aujourd’hui, il m’arrive de rencontrer des voisins pour la première fois quand ils remplissent le camion de déménagement pour quitter l’immeuble. Ici, je connais déjà mes voisins alors que les bâtiments ne sont pas encore habitables.» Hagen Hentschel emménagera dans le nouveau et premier écoquartier de Nyon au mois de janvier ou février. Mais il est déjà très impliqué dans son futur lieu de vie encore en chantier. Il faut reconnaître que la Coopérative Codha a mené un projet cité en exemple par les autorités pour la qualité de sa construction.

Dans quelques mois, les premiers des 131 logements accueilleront leurs habitants, qui sont impatients. «Ce nouveau quartier est déjà un peu le nôtre», lance Lucille Kern, membre de l’association Eco du Boiron qui réunit les coopérateurs nyonnais. Cette entité s’est réunie tous les deux à trois mois lors de la réalisation du quartier pour évaluer différentes options de construction. Elle a aussi pu proposer des aménagements qui ont été pris en compte. Elle a ainsi fait changer la couleur des plafonds, a obtenu une piste de pétanque sur un toit, le wi-fi commun, la mise à disposition d’ateliers de réparation de vélo ou de bricolage ou encore d’un local de musique. «Nous pensons que nous devons mutualiser certains outils, comme dans la réparation de vélos, précise Hagen Hentschel. Et il y aura des compétences au sein de notre population qui permettront de créer du lien social.»

Priorité au lien social

Le lien social est une des priorités de la Codha. «Pour soutenir le bien vivre ensemble, nous ne travaillons pas avec une régie, explique son vice-président, Guillaume Käser. Cette tâche est partagée entre l’association des habitants et les professionnels de la coopérative.» Des espaces communs sont aussi créés. Deux salles communes pour l’organisation de fêtes sont ainsi mises à disposition des résidents. Tout comme trois grandes buanderies et deux belles terrasses en toiture avec des hamacs, des pergolas et des potagers.

Les balcons, quant à eux, sont ouverts, étant séparés uniquement par de simples rideaux. Ici, les clusters ne sont pas un cauchemar de virologue. Ce sont quatre vastes appartements communautaires regroupant des unités d’habitation privative avec kitchenette autour d’une grande salle commune avec cuisine. Ils doivent permettre une cohabitation entre étudiants et seniors par exemple.

Le futur quartier du Stand, au nord de la ville de Nyon, promet – avec sa crèche et sa maison de quartier – d’être un lieu ouvert. Des passages traversant ses trois immeubles permettront de rejoindre la rivière du Boiron et son cordon boisé, où la nature est préservée en bordure de la cité. «Pour le Canton, ce projet est un exemple en termes d’aménagement territorial, de la typologie de logements mis sur le marché et de qualité de vie», a insisté la conseillère d’État Christelle Luisier, lundi matin, lors d’une visite organisée pour la presse.

Grâce à un partenariat entre le Canton, la Commune et la Coopérative, le site abritera 40 logements à loyer modéré, 52 à loyer abordable, et 39 à loyer libre. La plupart d’entre eux sont réservés en priorité à la population qui habite déjà à Nyon ou qui y travaille. Il en reste encore une cinquantaine de libres. Un chiffre étonnant dans une ville où le marché locatif est toujours très tendu. À la fin de 2020, le taux de vacance était de 0,42% pour plus de 11’040 appartements, selon les chiffres de la Ville. «Et les objets qui sont encore sur le marché sont essentiellement du haut de gamme», remarque Stéphanie Schmutz, municipale chargée du social.

