Aide aux plus démunis – Le premier frigo solidaire installé à Lausanne L’association neuchâteloise Free Go propose des denrées alimentaires en libre-service à tous ceux qui en ont besoin. Déjà quatre réfrigérateurs sur Vaud. Laurent Antonoff

Nancy Christinat (à gauche), patronne de la boulangerie Au Fil de vos Envies à Montelly, accueille le frigo solidaire de Marilyn Béguin, fondatrice de l’association Free Go. PATRICK MARTIN/24HEURES

«Souvent, on me demande si c’est pour l’Ukraine. Je réponds que non. C’est pour les gens d’ici.» Marilyn Béguin est fière. Ce mercredi matin à Lausanne, dans le quartier de Montelly, elle ouvrait son premier frigo solidaire dans la capitale vaudoise, après Chavornay, Cossonay et Bussigny. Fondatrice de l’association neuchâteloise Free Go, elle installe ces points de distribution alimentaire pour les personnes dans le besoin depuis 2019.