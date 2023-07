Succès à Cugy – Le premier Giron des Jeunesses vaudoises réalise un carton Malmenée par la tempête il y a dix jours, la place de fête de Cugy a accueilli des milliers de spectateurs ce week-end. Cédric Jotterand

Avec un programme mêlant joutes sportives et soirées festives, le succès a été au rendez-vous. DR

La foule. Énorme, comme la place de Fête de Cutigny – contraction des Jeunesses de Cugy et de Bretigny –, qui a vu très large de mercredi à ce dimanche pour accueillir les 25’000 personnes attendues dans le vaste champ réquisitionné pour le premier giron de l’été. Avec un programme mêlant joutes sportives et soirées festives, le succès a été au rendez-vous, confirmant que les manifestations de la Fédération vaudoise des Jeunesses campagnardes n’en finissent plus de rassembler les jeunes de ce canton… et leurs parents.