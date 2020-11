Mise à l’enquête à Prilly – Le premier immeuble romand en bois sera à Malley Une des tours du futur quartier a été présentée ce mercredi. Haute de 60 mètres, elle se veut high-tech et écolo. Chloé Banerjee-Din

L’immeuble ajoutera une élévation de 14 étages sur le Centre commercial Malley Lumières, à Prilly. Un bar prendra place sur le toit. CCHE

Un nouvel immeuble du futur quartier de Malley dévoile son visage. Après les deux tours de 63 et 76 mètres de Malley-Gare, présentées en 2018, on en sait plus sur le bâtiment de 60 mètres qui sera construit sur la structure existante du Centre commercial Malley Lumière. Une présentation de presse s’est tenue ce mercredi, premier jour de la mise à l’enquête pour le permis de construire, qui durera jusqu’au 17 décembre à Prilly.

Bois suisse

Dessiné par le bureau d’architectes CCHE pour la Suva, à la fois propriétaire et investisseur, le bâtiment se veut aussi bien high-tech qu’écolo. «Ce sera la première et la plus haute tour de Suisse romande avec une structure en bois», a notamment annoncé Hannes Ehrensperger, architecte associé. Ce squelette représentera un total de 2000 m2 de bois entièrement de provenance suisse et le risque en cas d’incendie ne serait pas accru. Les façades de l’immeuble seront en outre recouvertes de panneaux photovoltaïques, qui doivent permettre de couvrir l’entier des besoins en électricité pour 95 logements pouvant accueillir environ 200 habitants.

Les façades seront couvertes de panneaux solaires couvrant les besoins de l’immeuble en électricité. CCHE

Quatre fois plus écolo

D’après les porteurs du projet, la consommation en énergie non renouvelable et la production de CO 2 du bâtiment seront environ quatre fois plus faibles que la moyenne suisse, avec des gains essentiellement au niveau de l’exploitation – grâce notamment aux panneaux solaires – et de la mobilité, étant entendu que les habitants utiliseront les transports publics à proximité. Malgré l’usage du bois, la construction elle-même sera quant à elle aussi écologique que la moyenne nationale.

Devisé à 60 millions de francs, le projet se veut aussi novateur dans son utilisation. Il est prévu ainsi d’y proposer des espaces de coworking, une terrasse commune avec un jardin urbain ainsi qu’un bar sur le toit et 12 studios pourront être loués ponctuellement par les habitants à titre de chambre d’amis. Dix pour cent des logements seront d’utilité publique, tandis que d’autres iront du studio d’étudiant à l’appartement de standing. Le chantier devrait s’étaler entre l’automne 2021 et l’automne 2023.