Coup d’État au Soudan – Le premier ministre renversé a été ramené chez lui Abdallah Hamdok, retenu lors du putsch soudanais, a été ramené sauf à son domicile. La communauté internationale occidentale avait lancé des appels pour qu’il soit libéré. Le peuple, quant à lui, continue à manifester pour «sauver» la révolution de 2019.

Les forces de sécurité ont tiré mardi des gaz lacrymogènes contre des manifestants bloquant les routes dans la capitale Khartoum pour protester contre le coup d’État mené par le chef de l’armée, le général Abdel Fattah al-Burhane.

Retenu depuis le coup d’État lundi au Soudan par le général Burhane, le premier ministre limogé Abdallah Hamdok a été ramené en soirée chez lui à Khartoum et des «mesures de sécurité ont été prises dans le périmètre de son domicile», a indiqué un responsable militaire, semblant signifier qu’il avait été assigné à résidence.

À New York, le Conseil de sécurité a entamé une réunion à huis clos sur le coup de force au Soudan, condamné en Occident et qui a coûté à ce pays pauvre d’Afrique de l’Est, une aide américaine cruciale et pourrait lui causer la perte du soutien financier européen.

Sauver la révolution

Pour le second jour consécutif, des milliers de Soudanais ont manifesté contre l’armée à Khartoum, bloquant les rues du centre-ville avec des pierres, des branchages et des pneus brûlés, tandis que les forces de sécurité ont été déployées avec leurs blindés sur les ponts et grands axes.

En soirée, les forces de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes contre les manifestants pour dégager un important axe routier, selon des témoins. Mais les protestataires ont continué à le bloquer.

Avant le retour «chez lui» de Abdallah Hamdok, le chef de l’ONU Antonio Guterres avait appelé à le libérer «immédiatement» de même que les autres responsables «détenus illégalement».

«Ambassades du peuple»

Mardi, des ambassadeurs soudanais auprès de la France, de la Belgique et de l’Union européenne ainsi que de la Suisse ont dénoncé le coup d’État et proclamé leurs ambassades comme celles du «peuple et de sa révolution».

Pour manifestants et experts, la possibilité d’un retour au règne sans partage des militaires est plus réaliste que jamais.

Seul Moscou a vu dans le coup de force «le résultat logique d’une politique ratée» accompagnée d’«une ingérence étrangère d’ampleur», dans un pays où Russes, Turcs, Américains ou encore Saoudiens se disputent l’influence surtout sur les ports de la mer Rouge, stratégiques pour leurs flottes.

