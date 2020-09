Bélarus – Le Premier ministre russe attendu à Minsk La Russie a annoncé que le chef du gouvernement se rendra jeudi dans la capitale bélarusse pour rencontrer son homologue alors que le pays est toujours secoué par une importante crise politique.

La visite du Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine à Minsk confirme les signes de soutien de plus en plus marqués au président bélarusse Alexandre Loukachenko. KEYSTONE

Le Premier ministre russe est attendu jeudi à Minsk, au Bélarus, en plein mouvement de protestation de masse contre la réélection du président Alexandre Loukachenko, a indiqué mercredi le ministre russe des Affaires étrangères.

«C’est demain que le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine se rendra à Minsk», a dit Sergueï Lavrov, cité par les agences russes, annonçant la première visite d’un responsable russe de ce rang au Bélarus depuis le début de la crise politique qui secoue le pays depuis près d’un mois.

Recevant son homologue bélarusse Vladimir Makeï, le chef de la diplomatie russe a par ailleurs indiqué qu’Alexandre Loukachenko sera reçu par Vladimir Poutine «dans les deux prochaines semaines».

Consultations à Moscou

Le ministre bélarusse de la Défense est lui attendu vendredi à Moscou pour des consultations dans le cadre de plusieurs organisations internationales regroupant notamment d’ex-pays de l’URSS, la sphère d’influence russe.

La Russie a donné des signes de plus en plus marqué de soutien au président bélarusse, avec qui les relations s’étaient considérablement tendues au printemps et au début de l’été, Alexandre Loukachenko accusant Moscou de chercher à le chasser du pouvoir pour vassaliser son pays, des accusations rejetées par la Kremlin.

Mais depuis la présidentielle du 9 août, qui a vu des foules inédites contester le pouvoir de l’autoritaire président bélarusse, ce dernier dénonce à l’inverse un complot occidental et appelle la Russie à la rescousse.

Envoi de forces russes

Vladimir Poutine a déjà promis l’envoi de forces russes au Bélarus si la contestation devait dégénérer. Minsk demande désormais aussi une assistance économique, son économie étant en crise du fait de la contestation et de sanctions imposées par des pays voisins.

Alexandre Loukachenko proclame aussi publiquement depuis plusieurs jours qu’il ne «s’est jamais détourné de la Russie», soutenant même que Bélarusses et Russes avaient une seule et même «patrie».

ATS/NXP