Audience inédite à Neuchâtel – Le premier procès d’Extinction Rebellion s’ouvre lundi Quinze militants s’opposent aux amendes reçues lors d’une action menée en mars 2020. Mais leur but est aussi de médiatiser l’urgence climatique. Florent Quiquerez

Le 5 mars 2020, des militants d’Extinction Rebellion bloquaient l’a venue du 1er -M ars , à Neuchâtel. Facebook/XR Neuchâtel

Il pleuvait des cordes le jeudi 5 mars 2020 sur l’avenue du 1er-Mars, à Neuchâtel. Une trentaine de manifestants de la section locale d’Extinction Rebellion (XR) bloquait la circulation. L’opération Il y a le feu au lac avait duré un peu plus d’une heure et visait à attirer l’attention du public sur l’inaction des autorités face à l’urgence climatique.

Ce lundi, ils seront quinze, issus des quatre coins de Suisse romande, à comparaître devant le Tribunal de police de Neuchâtel pour s’opposer à une amende de 300 francs et aux frais de justice de 250 francs prononcés pour manifestation non autorisée et entrave à la circulation publique. «Notre but n’est pas simplement de contester l’amende, mais aussi de médiatiser ce procès pour alerter les gens sur l’urgence climatique», précise Lori Buton, porte-parole de XR Neuchâtel.