Sexes et délires – Le premier roman du cinéaste John Waters est une «Sale menteuse» Sous-titré «Une romance feel-bad», le récit du subversif réalisateur ne craint aucune faute de goût…

Silhouette longiligne, fine moustache et amour immodéré du mauvais goût… On savait que le cinéaste queer John Waters n’avait pas son pareil pour décaler le propos et l’envoyer carrément valser dans le décor au gré d’une filmographie où les œuvres cultes ne manquent pas («Pink Flamingos», «Female Trouble» ou le plus accessible «Hairspray»…). On savait aussi que son art de la provocation pouvait encore s’épanouir dans le stand-up, l’art, l’essai ou les mémoires, mais l’énergumène n’avait jamais trempé… sa plume dans le roman.

C’est désormais chose faite avec «Sale menteuse», récit des tribulations de Marsha Sprinkle, fourbe héroïne qui survit plutôt luxueusement en dérobant des valises sur les tapis roulant des aéroports et qui n’hésite pas à squatter des demeures secondaires cossues pour satisfaire un niveau de vie exigeant… Signe distinctif: menteuse invétérée.

La quadra ne manque jamais de faire paniquer de parfaits inconnus si elle en a l’occasion, annonçant par exemple des annulations de vol pour cause de cataclysmes météorologiques à d’innocents voyageurs. Dans son style satirique et caricatural, tout finit évidemment par se compliquer dans la trajectoire de cette belle fripouille, finalement pourchassée non seulement par la police mais aussi par sa fille, gourou d’une secte de «sautilleurs», son ancien chauffeur et amant virtuel, et même sa mère, toutes et tous en rogne contre ses forfaitures pernicieuses.

Le roman vaut surtout par son côté absurde, caricatural, et l’on sent que John Waters, qui n’a plus tourné de fiction depuis 2004, aurait probablement préféré en faire un film à gros budget pour casser autant de voitures et de bus que dans les «Blues Brothers» ou imaginer à l’écran des prouesses sexuelles d’un autre genre. Avec Daryl, le prétendant malheureux et homophobe affublé d’un pénis parlant et… homosexuel, même Waters n’arrive plus à se réjouir totalement de l’extension de la cause gay. «De nos jours comment être sûr, hein? Le monde entier suce des bites, et on n’y peut pas grand-chose.»

