Créé en 1991 au CERN – Le premier site web a 30 ans C’est à Genève début août que les créateurs du web lançaient un premier site détaillant leur projet. Il y en a aujourd’hui plus de deux milliards. Olivier Bot

Le premier site internet du monde est né à Genève, il y a 30 ans. DR

En lettres vertes sur fond noir, le premier site internet du monde naissait à Genève dans les locaux du CERN, le 6 août 1991. L’équipe de Tim Berners-Lee, Robert Cailliau, Alain Fabre et Eelco van Asperen «fusionnait les techniques de recherche d’information et hypertexte», afin que les scientifiques puissent échanger une importante quantité de données à distance.

Genève, le 13 mars 2009. Les 20 ans du web au globe de la science au CERN avec Tim Berners-Lee. OLIVIER VOGELSANG

Sur le site info.cern.ch, qui est toujours en ligne, on peut encore aujourd’hui «surfer» et découvrir le détail de son projet, ses composants, les protocoles utilisés, l’équipe chargée du projet, ses objectifs et une FAQ (Frequently Asked Questions). Deux ans plus tard, le CERN livrait le Word Wide Web (WWW) au domaine public. Aujourd’hui, on estime qu’il y a plus de deux milliards de sites sur la Toile.

