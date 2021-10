Chine et États-Unis – Le premier sommet de la nouvelle guerre froide Une rencontre «virtuelle» entre le président Joe Biden et Xi Jinping d’ici à la fin de l’année a été annoncée suite à de longs entretiens entre hauts dirigeants mercredi à Zurich. Andrés Allemand Smaller

Le président chinois, Xi Jinping, et son homologue étasunien, Joe Biden, ont conclu un «accord de principe» sur la tenue d’un entretien «virtuel» d’ici à la fin de l’année. AFP

En pleine escalade des tensions entre Pékin et Washington, une bonne nouvelle est venue de Zurich. Un entretien «virtuel» entre les présidents Joe Biden et Xi Jinping d’ici à la fin de l’année a été annoncé mercredi soir suite à six heures de palabres helvétiques entre le conseiller à la Sécurité Jake Sullivan et le chef de la diplomatie chinoise Yang Jiechi. Des échanges qui furent «constructifs mais francs», ont affirmé les officiels, laissant entendre que la température a baissé d’un cran entre les deux superpuissances, même si elles ne s’accordent sur rien ou presque. De quoi calmer les inquiétudes?