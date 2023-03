Motocyclisme – Le premier sprint de l’histoire pour Bagnaia Le champion du monde en MotoGP a gagné l’épreuve qui fait son apparition cette année. Il a devancé Jorge Martin et Marc Marquez.

Francesco Bagnaia et sa Ducati ont dominé la course. AFP

Le champion du monde en titre Francesco Bagnaia a remporté samedi le premier sprint de l’histoire du MotoGP, terminant devant les Espagnols Jorge Martin (Ducati-Pramac) et Marc Marquez sur le tracé de Portimao, au Portugal.

Grâce à sa victoire dans cette épreuve qui fait son apparition cette année, l’Italien prend provisoirement la tête du championnat, avant le traditionnel Grand Prix disputé dimanche, le premier d’une saison record de 21 courses.

Parti en pole position à la surprise générale, Marquez, sextuple champion du monde en MotoGP, n’a pas résisté bien longtemps à l’assaut des deux Ducati parties juste derrière lui.

Violent accrochage

«J’ai dépensé beaucoup d’énergie, il n’y a que 12 tours, mais nous avons fait un travail extraordinaire aujourd’hui. Demain (dimanche), c’est la course la plus importante du week-end, ça sera plus difficile», a concédé le pilote Honda.

Ce premier sprint a aussi été marqué par un violent accrochage entre les Italiens Enea Bastianini (Ducati) et Luca Marini (Ducati-VR46). Le premier a dû être conduit au centre médical en raison de douleurs au bras droit.

L’accrochage entre Enea Bastianini et Luca Marini. MotoGP

Disputés chaque veille de Grand Prix, les sprints représentent l’équivalent, en distance, de la moitié de la course principale le dimanche. Ils offrent aussi jusqu’à 12 points supplémentaires au championnat, en plus des 25 points attribués le lendemain au vainqueur du GP.

Marquez en pole dimanche

Dimanche, la grille de départ sera encore celle déterminée lors des qualifications disputées samedi matin. Marc Marquez partira donc en pole pour la deuxième fois du week-end avec l’espoir de signer sa première victoire dans la catégorie reine depuis l’automne 2021. Et la 60e de sa carrière.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.