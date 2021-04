Lutte contre le Covid – Le premier vaccinodrome vaudois est en service à Beaulieu La structure qui, à terme, doit permettre 16’000 injections hebdomadaires a ouvert ses portes lundi. Romaric Haddou

Après l’administration du sérum, il faut patienter durant quinze minutes (le double pour les profils à risque) sous surveillance médicale. Patrick Martin

Le navire amiral n’atteindra pas son rythme de croisière tout de suite mais il commence à turbiner. Autorités cantonales et communales ont inauguré, lundi, le plus gros centre de vaccination vaudois, situé dans les halles nord de Beaulieu, à Lausanne. «Un outil essentiel, ouvert sept jours sur sept, qui permettra d’administrer 12’000 puis 16’000 doses hebdomadaires, rappelle la conseillère d’État Béatrice Métraux. J’ai moi-même franchi le pas aujourd’hui et je me porte très bien.» L’État de Vaud annonce que tous les membres du gouvernement ont choisi de se faire vacciner.