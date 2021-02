Carburants synthétiques – Le premier vol passagers non polluant a eu lieu KLM a relié Amsterdam à Madrid avec un kérosène vert. La recherche s’accélère pour décarboner l’aviation civile, et la Suisse n’est pas en reste. Ivan Radja

L’appareil qui a effectué le premier vol passagers grâce à du kérosène synthétique, sur l ’ aéroport d ’ Amsterdam-Schiphol . DR

Le mois dernier, un vol commercial KLM a relié Amsterdam à Madrid. Rien de révolutionnaire jusque-là, même si, en temps de pandémie, un avion dans le ciel constitue une rareté en soi. Sauf que ce vol est le premier au monde, avec passagers, à avoir effectué le trajet avec un mélange de 500 litres de kérosène synthétique durable.

Du CO₂, de l’eau, du soleil et du vent

Un kérosène synthétique produit par Shell dans son centre de recherche d’Amsterdam à partir de CO 2 , d’eau et d’énergie renouvelable provenant du soleil et du vent néerlandais. «Il s’agit d’une première étape importante et, avec nos partenaires, nous devons maintenant la développer, l’accélérer et la rendre commercialement viable», a déclaré mardi Marjan van Loon, PDG de Shell Pays-Bas, lors d’une conférence de presse qui dévoilait cette avancée capitale pour l’aviation.