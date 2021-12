Quarantaine Covid violée – Le président de Credit Suisse risque-t-il une simple amende?

António Horta-​Osório se retrouve au cœur d’une polémique pour des voyages en avion entre l’Angleterre et la Suisse en période de variant Omicron.

Après le promeneur serbe condamné l’an dernier à 2750 francs d’amende pour une balade en forêt près de Zurich, le président du conseil d’administration de Credit Suisse est dénoncé à son tour pour non-respect des dix jours de confinement prévus quand on revient d’une zone à risque.

António Horta-​Osório a été épinglé pour des voyages en avion de l’Angleterre à la Suisse le 28 novembre, avant de repartir une semaine plus tard pour New York, via l’Espagne, afin d’assister à une séance du conseil d’administration de la banque. C’en est trop pour l’avocate spécialisée Monika Roth, qui demande sa démission dans «Blick».