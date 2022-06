Finales de 2e ligue perturbées – Le président de la «Vaudoise» s’explique Gilbert Carrard reconnaît la bourde de l’Association cantonale vaudoise de football concernant la publication de deux règlements contradictoires. Tout en évoquant une porte de sortie. Florian Vaney

Après une finale de Coupe vaudoise décidée sur tapis vert, le dénouement du championnat de 2 e ligue pourrait connaître le même sort. Jean-Luc Auboeuf

Le «je t’aime moi non plus» entre l’Association cantonale vaudoise de football (ACVF) et Stade Lausanne Ouchy a atteint un niveau particulièrement cocasse mercredi. D’un côté, il y a eu la publication d’un communiqué du SLO concernant la création de sa nouvelle équipe M15. Communiqué assorti de chaleureux remerciements envers l’ACVF pour sa collaboration. En parallèle, la guerre a été déclarée dans le cadre d’une affaire de règlements contradictoires publiés par la «Vaudoise». Celle-ci touche les finales de 2e ligue. Et donc la deuxième équipe stadiste.