Survivre à la pandémie – Le président des patrons préconise le dialogue et la bienveillance Élu à la présidence de la Fédération patronale vaudoise, Stéphane Krebs en appelle à la responsabilité sociale des entreprises. Alain Detraz

Stéphane Krebs occupera sa nouvelle fonction dès le mois de juin. Odile Meylan

La présidence du Centre patronal et de la Fédération patronale vaudoise change de main. Pierre-André Meylan, qui a assumé la fonction depuis 2014, cédera en juin les rênes à Stéphane Krebs. Âgé de 48 ans, ce passionné des arbres est à la tête de son entreprise de paysagiste. Auteur d’un livre sur «Les bienfaits magiques des arbres», il arrive avec l’envie de réunir les acteurs sociaux face aux conséquences de la pandémie, dont les effets restent encore à venir.

«On va plus vite, mieux et plus loin ensemble», lâche Stéphane Krebs au détour d’une phrase, en sortant d’un examen de micro MBA en techniques de l’innovation. Elle résonne un peu comme un credo, tant cette thématique revient dans son discours. «La seule baguette magique que je connaisse, c’est de mettre les gens ensemble», dit-il encore. C’est notamment dans cet esprit qu’il dit avoir limité à quelque 25 collaborateurs la taille de son entreprise, afin de pouvoir serrer la main à chacun le matin.

De la bienveillance

La poignée de main, c’était avant le Covid-19. Et c’est en évoquant la pandémie que Stéphane Krebs songe davantage à cette nécessité de dialogue. Car, pour lui, les effets négatifs de la pandémie sont encore à venir. «Ces prochaines années, il va falloir que l’on prenne soin les uns des autres, avec bienveillance», assène-t-il en anticipant les faillites et licenciements à venir. Il en appelle d’ailleurs à la «responsabilité sociale des entreprises».

«Personne ne se sentira bien si le taux de chômage bondit à 10%, car tout est imbriqué.» Stéphane Krebs, maître paysagiste et président de la Fédération patronale vaudoise

L’argument pourrait tout aussi bien provenir de la gauche de l’échiquier politique. Stéphane Krebs assure ne pas faire de politique. «Mais personne ne se sentira bien si le taux de chômage bondit à 10%, dit-il. Car tout est imbriqué.» C’est aussi, pour lui, une façon de critiquer la charge administrative des entreprises, qui a explosé en vingt ans. Pris dans la paperasse, les patrons de PME «ont perdu cet instinct, cet éveil à leur environnement» et n’ont pas perçu assez tôt l’arrivée de cette pandémie. Pour le nouveau président des patrons, seul le dialogue entre tous permettra de résister à ses effets.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.