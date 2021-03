Élections communales à Payerne – Le président du Conseil n’est pas réélu Le premier citoyen de la commune, le PLR Cédric Moullet, fait partie de la dizaine d’élus qui ne retrouveront pas leur siège en juillet. Sébastien Galliker

En plaçant Eric Küng dès le premier tour à la Municipalité et en décrochant 25 sièges au Conseil communal, le PSIP a fait fort, dimanche à Payerne. PATRICK MARTIN

Combien de prétendants seront à l’assaut des quatre sièges encore vacants de la Municipalité de Payerne? La réponse à cette inconnue sera levée mardi à midi à l’heure du dépôt des listes. Quant à celle de savoir si, après avoir enlevé au PLR sa majorité au Conseil communal, la population voudra en faire de même à l’Exécutif, elle se jouera le 28 mars dans les urnes.

Dimanche, les électeurs ont toutefois fait déjà plusieurs victimes au Conseil communal, puisqu’une dizaine d’élus du Parti socialiste et Indépendants de Payerne (PSIP), de l’UDC et surtout du PLR ne retrouveront pas leur siège en juillet. Parmi ceux-ci, la principale victime se nomme Cédric Moullet, président en exercice de l’organe délibérant et classé 33e de sa liste avec 860 suffrages, soit 424 de moins que la première Sabine Rapin-Correvon.