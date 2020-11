Elections municipales à Payerne – Le président du PS accompagne le syndic en campagne Président du Parti des socialistes et indépendants de Payerne, Nicolas Schmid sera en lice avec Eric Küng pour l’élection à la Municipalité. Sébastien Galliker

Dans une campagne qui se veut artistique, Nicolas Schmid et Eric Küng défendront les couleurs du PSIP lors de l’élection à la Municipalité de Payerne. SEBASTIEN GALLIKER

Après l’arrivée d’une liste des Verts Libéraux, la campagne aux élections municipales 2021 à Payerne est enfin lancée. Samedi, le Parti des socialistes et indépendants de Payerne (PSIP) a présenté le syndic Eric Küng et son président Nicolas Schmid sur un ticket commun à la Municipalité en vue du scrutin de mars. Un duo mêlant expérience et jeunesse dans le cadre d’une campagne que la gauche souhaite placer sous le signe de l’art, sept artistes ayant créé des affiches originales pour défendre les thèmes du PSIP.

A 63 ans, Eric Küng affiche 27 années de politique payernoise au compteur, dont 15 à la Municipalité et les derniers mois à la syndicature, que le parti avait ravie au PLR, suite au départ de Christelle Luisier. L’enseignant retraité souhaite apporter son savoir au renouveau du parti. Celui-ci est incarné par Nicolas Schmid, 30 ans, dont bientôt 7 sur les bancs du Conseil communal. Gestionnaire en tourisme de formation, il travaille désormais en indépendant dans la création de médias.