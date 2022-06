Manifestations indigènes – Le président équatorien dénonce une volonté de «coup d’État» Depuis bientôt deux semaines, plus d’une dizaine de milliers de manifestants indigènes protestent contre la hausse du coup de la vie.

Près de 14’000 manifestants indigènes sont mobilisés dans tout le pays pour protester contre la hausse du coût de la vie. AFP

Les indigènes qui manifestent depuis une douzaine de jours contre le coût de la vie en Équateur veulent «perpétrer un coup d’État», a accusé vendredi le président Guillermo Lasso alors que de nouveaux affrontements ont repris aux abords du Parlement à Quito.

«Le but de toutes ces violences est de perpétrer un coup d’État», a estimé Guillermo Lasso, qui a dit rester «ouvert à un dialogue qui permettrait de parvenir à des résultats concrets». «Nous appelons la communauté internationale à mettre en garde contre cette tentative de déstabilisation de la démocratie en Équateur», a-t-il poursuivi lors d’une allocution télévisée.

Déjà six morts et des dizaines de blessés

Près de 14’000 manifestants indigènes sont mobilisés dans tout le pays pour protester contre la hausse du coût de la vie et exiger notamment une baisse des prix des carburants d’après la police, qui estime leur nombre à près de 10’000 dans la capitale. Les violences ont fait six morts et des dizaines de blessés, alors que Quito est en grande partie paralysée et ses accès bloqués par de nombreux barrages routiers. Vendredi soir, des affrontements violents avec la police ont repris aux abords du Parlement que les manifestants avaient tenté d’investir jeudi.

Aux jets de pierres et objets de toutes sortes, les forces de l’ordre ripostaient au canon à eau et avec des grenades lacrymogènes et assourdissantes, a constaté l’AFP. Le leader du mouvement, Leonidas Iza, chef de la Confédération des nationalités indigènes d’Équateur (Conaie), organisation fer de lance des manifestations, a prévenu vendredi dans un entretien avec l’AFP que la mobilisation durera «jusqu’à obtenir des résultats».

«Les déclarations publiques de Leonidas Iza montrent clairement qu’il n’a jamais voulu résoudre les problèmes des peuples et nationalités indigènes, mais qu’il a seulement cherché à tromper sa base et à renverser un gouvernement élu», a répondu Guillermo Lasso. «Iza ne contrôle plus la situation. Il n’a plus aucun contrôle sur les manifestations et la criminalité que ses actions irresponsables ont générées», a-t-il déploré.

«Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour insister sur le dialogue, nous avons montré tous les signes de bonne foi et nous disons à tous les dirigeants d’organisations sociales et de communautés qui nous ont déjà contactés que nous restons ouverts pour parvenir à un dialogue avec des résultats concrets», a réaffirmé le chef de l’État équatorien.

«À nos frères et sœurs indigènes et paysans qui ont été amenés à Quito sous de faux prétextes, nous demandons de retourner dans leurs communautés pour leur sécurité et celle de leurs familles», a-t-il plaidé. «Le gouvernement utilisera tous les moyens légaux à sa disposition pour affronter les vandales et les criminels. (…) La police nationale et les forces armées agiront avec les moyens nécessaires pour défendre dans le cadre légal, par l’usage progressif de la force, l’ordre public et la démocratie», a affirmé Guillermo Lasso. «Nous ramènerons la paix pour en Équateur», dans l’intérêt de «tous les citoyens qui veulent seulement travailler, revenir à la normalité», a-t-il conclu.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.