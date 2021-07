Attaque en Haïti – Le président Jovenel Moïse assassiné, annonce le premier ministre Un commando a attaqué et tué le président haïtien tôt mercredi matin. DÉVELOPPEMENT SUIT

Jovenel Moïse a été assassiné tôt mercredi matin. AFP

Le président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné tôt mercredi matin chez lui par un commando formé d’éléments étrangers, a annoncé le premier ministre sortant Claude Joseph.

L’épouse du président a été blessée dans l’attaque et hospitalisée, a précisé Claude Joseph. Il a appelé la population au calme et indiqué que la police et l’armée allaient assurer le maintien de l’ordre.

ATS

